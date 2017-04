Le résumé des épisodes 1 à 6

Au Cambodge, rien ne va plus pour les bleus ! La semaine dernière, Brahma a décidé d’abandonner. Désarçonnés, les Takeo ont perdu l’épreuve de confort… Les rouges ont pu profiter d’un grand réconfort : l’appel téléphonique aux familles. Ces mots chaleureux ont permis aux rouges d’oublier un temps les tensions avec Yassin. Mais le bordelais a redoré son blason en remportant un duel de titans face au robuste Vincent. Cette victoire a donné aux rouges un net avantage sur l’épreuve d’immunité : aller voir le jeu avant les bleus ! Ce repérage allié aux bons conseils de Yassin ont permis aux Bokor de remporter le totem. Du coup pour le conseil, Yves, un peu plus faible et un peu râleur, a été menacé. Mais c’est finalement Kelly qui a payé quelques contre-performances dans les épreuves. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.