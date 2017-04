Le résumé des épisodes 1 à 7

Sur Koh Rong, bleus et rouges se font face. Chez les bleus, l’ambiance n’est pas sereine. Yves s’est persuadé qu’il était maintenu à l’écart par les autres. Cela le rend fou ! Malgré ces tensions, les Takeo parviennent à remporter l’épreuve de confort. Les rouges perdent l’un des leurs : Bastien, blessé au genou. Et les Bokor ne profitent pas de la récompense magique. Mais ils sont surtout contraints de se rendre à l’épreuve éliminatoire. Les rouges ont tous serré les dents et c’est Maria qui a perdu. En remplacement de Bastien, les rouges ont accueilli Kelly dans leur tribu. Chez les bleus, malgré le bon temps passé ensemble, Yves continue de ruminer contre Frédéric. L’air devient irrespirable sur le camp bleu… Les Takeo perdent l’épreuve d’immunité et cela n’arrange rien à l’ambiance. Et logiquement, les bleus se séparent d’Yves, trop compliqué à vivre. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.