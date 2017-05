Le résumé des épisodes 1 à 8

Sur Koh Rong, la réunification a eu lieu. Bleus et rouges ont quitté leur campement respectif et vivent désormais ensemble sur un nouveau camp. Après des retrouvailles un peu froides, les Bokor et les Takeo ont accueilli les deux ambassadeurs Sandro et Mathilde. Embarrassés, ils ont annoncé à l’impassible Yassin son éviction. Gros coup de bluff de Sandro lors de la rencontre des ambassadeurs : il a fait mine d’accepter de mettre le nom d’un rouge et de passer avec les bleus en échange du collier d’immunité de Mathilde ! Cette dernière a tenu parole et a immédiatement donné son bijou au belge. Mais Sandro est quand même resté avec les rouges. La naïveté de Mathilde a navré Vincent, le charentais se sachant menacé. Et Vincent a manqué de peu le premier totem individuel de l’aventure… remporté par Sébastien. Le rugbyman a cherché, comme les autres bleus, les deux colliers d’immunité cachés sur le camp réunifié. Recherche vaine pour Vincent… et le conseil lui a été fatal. Mais Vincent a eu une dernière mission avant de partir : donner son vote noir à un aventurier. Il a donné cette responsabilité à Corentin. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.