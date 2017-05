Le résumé des épisodes 1 à 9

Au Cambodge sur l’ile de Koh Rong, ils ne sont plus que neuf aventuriers encore en course. Quatre ex-rouges : Clémentine, Marjorie, Sébastien et Kelly, et cinq ex-bleus : Mathilde, Frédéric, Claire, Corentin et Vincent. Mais qu’importe, puisque les couleurs n’existent plus. La tribu blanche est née et fonctionne désormais au mérite. Ecœurés par les éliminations des méritants Yassin et Vincent, il y a eu des prises de conscience chez les aventuriers. De plus, le coup de bluff de Sandro sur l’épreuve de la dégustation a fini de convertir tout le monde à la notion de mérite. Pris de rancœur et trouvant que Sandro avait gagné de la mauvaise manière, ses camarades lui ont annoncé qu’il n’aurait pas son courrier. Après cet accueil froid et cassant, Sandro a compris que le vent tournait pour lui. Et l’abandon médical de Manuella ne l’a pas arrangé. Puisque c’est le sportif Vincent qui est revenu dans le jeu. Le charentais a d’ailleurs immédiatement remporté le totem. Sandro a été éliminé au conseil, jugé trop stratège. Le belge a eu des doutes mais n’a pas compris que tout le groupe s’était ligué contre lui. Il n’a pas joué son collier d’immunité et la même transmis à Clémentine, son ancienne alliée. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.