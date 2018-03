Résumé des épisodes précédents (Ep.3)

Pour les Rouges, les Toa, tout va bien. La fière équipe de Yassin enchaîne les victoires, quatre d’affilée. Et sur le camp, même s’ils n’ont pas le feu, Yassin leur offre un confort et des installations 4 étoiles. Des liens solides se nouent. Seule Nathalie est angoissée, ne se sentant pas au niveau, elle cherche sans relâche un collier d’immunité. Ce qui agace Javier et lui donne une idée inattendue : fabriquer un faux collier d’immunité. Toute l’équipe rouge est au courant de ce faux collier destiné à Nathalie. Cela amuse tout le monde pour le moment… Chez les Jaunes, les Wakai, c’est sûr on rigole moins. Quatre échecs répétés. Cela tape sur les nerfs des compétitrices : Candice et Clémentine. C’est surtout Cédric qui déçoit : il se pose en patron, et pourtant il n’est pas présent sur les épreuves. Malgré les rancœurs, c’est quand même la douce Raphaële qui a été jugée moins sportive. Personne ne le sait, pas même Raphaële, mais une seconde chance l’attend sur l’île de l’Exil où se trouve Julie, que tout le monde croit éliminée depuis bien longtemps. Julie a remporté le duel des éliminés face à Chantal. Julie est donc encore en course et affrontera cette fois, Raphaële. Laquelle des deux femmes va l’emporter ? Qui sera évincé au prochain conseil ? Tout est possible sous le soleil des Fidji Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018