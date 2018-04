Résumé des épisodes précédents (Ep.4)

Les Rouges enchaînent les victoires. C’est un sans faute. Du coup l’ambiance sur le camp est parfaite. Sauf pour Nathalie qui se sent moins forte sportivement et du coup angoisse et passe son temps à chercher un collier d’immunité individuelle. Agacé de peur qu’elle en trouve un, Javier a décidé de lui tendre une piège. Le Belge a fabriqué un faux collier d’immunité. Tous les Rouges sont au courant et Nathalie a fini par le trouver, sans se douter que c’était un faux. Chez les Jaunes, l’humeur est tout autre et morose. Avec 6 défaites de suite les Wakai détiennent un triste record qui plombe le moral de Candice, compétitrice dans l’âme. La jeune femme en a après Cédric qui enchaîne les faux pas sur les épreuves. Pointé du doigt par l’équipe, Cédric s’est activé pour trouver un collier d’immunité. En vain, il a été éliminé à l’unanimité. A sa sortie du conseil, il l’ignore mais il a droit à une seconde chance en rejoignant Raphaële sur l’île de l’Exil. Cette dernière a battu en duel Julie dans l’arène des duels. Qui de Cédric ou de Raphaële remportera ce troisième duel et pourra espérer à terme revenir dans le jeu ? Qui sera éliminé au prochain conseil ? L’aventure bat son plein sous le soleil des Fidji. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 23 mars 2018