Résumé des épisodes précédents (Ep.5)

Dans l’archipel des Yasawa aux Fidji le combat des héros est parti tambour battant. Déjà 12 jours d’aventure. Les Rouges de Yassin ont raflé toutes les victoires, un sans-faute. Les Jaunes, eux, ont enchaîné 6 défaites de suite, un record. Les Jaunes avaient déjà perdu 4 membres, quand les rouges étaient toujours au complet. Mais suite à une épreuve individuelle, toutes les cartes ont été redistribuées. Les deux équipes ont été recomposées suite à une sélection de deux capitaines : Dylan et Yassin. Dylan a eu la main et a explosé son ancienne équipe jaune en ne choisissant presque que des ex- rouges, à la grande surprise des Jaunes d’origine. Yassin a récupéré Candice ainsi que le solide Ludovic. Et Yassin a bien fait car l’obstiné Ludovic n’a rien lâché et a offert le feu à sa nouvelle équipe. En forme, les nouveaux rouges ont remporté la dernière immunité. Les nouveaux jaunes ont dû faire un choix. Dylan s’est clairement rattaché aux ex-rouges qui l’avaient choisi et a laissé Clémentine de côté. Mais cette dernière a vite réagi et après beaucoup d’efforts, a trouvé un collier d’immunité. Devant sa mine abattue, ses compagnons ne s’en sont pas doutés. Coup de théâtre au conseil : Clémentine a sorti le collier et c’est Tiffany qui en a fait les frais. Cette dernière n’est pas partie bien loin puisque la jeune femme retrouve Raphaële sur l’île de l’Exil. Cette dernière est en forme : elle vient de remporter 2 duels de suite. Elle commence vraiment à rêver de revenir dans l’aventure à la réunification. Alors entre Tiffany et Raphaële, laquelle de ces deux femmes restera dans la course ? Qui fera les frais du prochain conseil ? Tout est possible dans cette épopée. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018