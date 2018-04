Résumé des épisodes précédents (Ep.6)

Dans l’archipel des Yasawa Aux Fidji, la bataille entre les Rouges et les Jaunes fait rage. Les tribus ont été recomposées et du coup d’anciens alliés se retrouvent de part et d’autres. Pascal, Alban et Clémence sont passés sur le camp Jaune. Candice et Ludovic tentent de s’intégrer sur le camp rouge. Candice quant à elle a retrouvé son acolyte de 2016, Jérémy. Ce dernier de son côté ne supporte plus Cassandre à qui il trouve tous les défauts. Enervé, Jérémy décide de tout révéler à Nathalie, qu’il apprécie, la supercherie du faux collier. Coup de tonnerre ! Il y a définitivement deux clans sur le camp Rouge. Mais pour le moment il n’y a pas de conséquence car les rouges sont toujours au rendez-vous des épreuves et remportent l’épreuve d’immunité grâce aussi à leur radeau bien conçu. Ce sont les Jaunes une nouvelle fois qui ont dû éliminer un des leurs. Dylan et Clémentine étaient clairement menacés. Et c’est Clémentine qui a été évincée en raison de la réunification où elle aurait retrouvé les anciens jaunes, Candice et Ludovic. Personne n’est au courant mais Clémentine va retrouver Raphaële sur l’île de l’Exil. Cette dernière vient remporter son 3è duel face à la jeune Tiffany. Raphaële est très confiante et affrontera donc Clémentine. Laquelle des deux l’emportera ? Ce soir c’est la réunification, la période de tous les dangers. Difficile de savoir qui fera les frais de cette étape décisive de l’aventure …. EXTRAIT du REPLAY de Koh-Lanta de l’émission 6 du 20 avril 2018