Résumé des épisodes précédents (EP. 7)

Aux Fidji, dans l’archipel des Yasawa, la réunification a eu lieu. Ex-Rouges et Ex-Jaunes vivent désormais ensemble heureux de se retrouver. Mais les Jaunes d’origine sont très peu nombreux : ils sont trois. Ludovic, Candice et Dylan. Ce dernier s’est clairement rallié aux rouges. Du coup comme Dylan a été ambassadeurs et s’est retrouvé face à son ami Yassin pour les Rouges, les deux hommes se sont vite entendus sur un nom : Ludovic. Ce dernier est parti blessé. Pour lui et Candice, Yassin n’a pas tenu sa parole. Nathalie aussi rage d’avoir cédé aux arguments de Jérémy qui faisait confiance à Yassin. Ces deux-là proches de Candice et Ludovic ce sont attirés la méfiance du groupe rouge. Au conseil, Nathalie a voulu mettre tout le monde dans l’embarras en révélant qu’elle savait que son collier d’immunité était un faux. Jérémy a fait les frais de cette scission et est parti la tête haute et fier de ses partis pris. Ce qu’il ne sait pas c’est qu’il va arriver sur l’île de l’exil où l’attend Clémentine. Tous deux vont devoir s’affronter en duel. Celui qui remportera cet ultime duel réintégrera ce soir l’aventure à la surprise générale. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018