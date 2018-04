REUNIFICATION et le face-à-face des AMBASSADEURS

Épisode CAPITAL de l’aventure - Denis Brogniart vous retrouve dans un cadre paradisiaque des Fidji pour vous parler du prochain bouleversement de l’aventure du combat des héros. Nous sommes au 6è épisode ce qui veut dire que c’est l’étape de la REUNIFICATION. La tribu rouge et la tribu jaune ont vécu et vont maintenant se transformer en une seule équipe, la tribu blanche. Ce qui est important aussi c’est que les épreuves vont devenir individuelles. Mais avant cette réunification, un moment capital dans Koh-Lanta c’est le rendez-vous crucial des AMBASSADEURS ! Chez les Rouges, ils vont devoir désigner leur propre ambassadeur. Même chose chez les Jaunes. Et ses deux ambassadeurs vont se retrouver avec l’objectif d’éliminer un aventurier encore en compétition. Soit ces deux ambassadeurs s’entendent sur un prénom, et dans ce cas-là tout va bien. Soit ils sont incapables de trouver un consensus et dans ce cas-là Denis Brogniart sera obligé de procéder à un tirage au sort et d’éliminer l’un des deux ambassadeurs, celle ou celui qui piochera la boule noire. Certains de ces héros de Koh-Lanta encore en compétition, ont vécu cette étape et la plupart mal vécu… Alban, Cassandre en ont fait les frais à leur première aventure… A ce 6è épisode, l’étape capitale : REUNIFICATION et le rendez-vous des AMBASSADEURS avec deux très fortes personnalités !