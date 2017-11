Qui revient dans l’aventure ?

C’est la règle de Koh-Lanta, quand un aventurier abandonne sur avis médical, le dernier éliminé revient dans l’aventure. Mais le problème c’est qu’au dernier conseil il y avait deux aventuriers éliminés : Maxime et André. Ces derniers vont disputer un duel et le gagnant reviendra dans l’aventure. Et pour être assuré de poursuivre l’aventure dans ce sprint final, il faut impérativement gagner l’immunité. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).