Romain « Quoiqu’il se passe, j’irai au bout de moi-même »

Romain, 31 ans, habite en région Centre, marié et a trois enfants. Actuellement, Romain est coach sportif, ex-pompier de Paris et ancien champion de kayak. Romain a commencé le kayak dès l’âge de 8 ans, et a été champion d’Alsace, champion de France et champion d’Europe avec son club. Romain est un homme accompli et toujours à la recherche de nouveaux défis. Son objectif est de rapporter des médailles et de finir le premier. Dans tout ce que Romain entreprend, j’ai envie d’aller au bout. Si ce coach sportif participe à Koh-Lanta Fidji, c’est pour gagner et ira au bout de lui-même.