Les rouges se sont trop rationnés…

Après l’épreuve de confort, les rouges rentrent sur leur camp dépités et énervés. La viande et les frites leur sont passées sous le nez ! Ils ne s’en remettent pas, surtout que les bleus avaient déjà gagné le précédent confort. Les rouges sont très raisonnables et comptent minutieusement les proportions de riz. Mais aujourd’hui, les estomacs crient famine ! Les Bokor réalisent qu’ils ont trop rationné leur riz et qu’il leur en restera après la réunification. Ils décident alors de préparer des bonnes portions avant le mélange des deux équipes. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.