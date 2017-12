Sandrine joue son avantage !

Sandrine vient de disputer l’épreuve de confort et n’a malheureusement pour elle et sa fille, remporté la récompense. Mais rappelez-vous que Sandrine a un avantage que Mélanie lui a laissé lorsqu’elle est partie de l’aventure pour raison médicale. Cet avantage donne le droit à profiter d’une récompense lors d’un jeu de confort, même si le candidat ne gagne pas. Ce qui est écrit « Grâce à ce message vous pourrez vous inviter à la récompense de votre choix en cas de défaite. « Et c’est le cas ! Sandrine va pouvoir passer un moment de détente avec sa fille. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).