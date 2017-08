Sandrine « Le rugby m’a permis d’assumer mon corps de Golgoth ! »

Sandrine, 43 ans, vit en Dordogne et est Directrice de relation clientèle mais avant tout sa grande passion c’est le rugby. Sandrine a découvert le rugby à travers son ex-mari qui était rugbyman : ça a été une révélation. Le rugby m’a permis d’assumer mon corps de Golgoth ! Sandrine se décrit avec des mensurations atypiques, très rares chez les femmes et très recherchées dans ce sport. En tant que compétitrice, Sandrine veut aller jusqu’au bout et veut gagner Koh-Lanta Fidji.