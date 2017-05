Sandro dans le collimateur des rouges

Ce matin, Sandro n’arrive pas à avaler la pilule ! Il n’a pas eu son courrier et a compris que le groupe avait une rancœur contre lui. Il décide de justifier son bluff sur l’épreuve de la dégustation. En pleine conversation avec Kelly, il essaye de s’expliquer en lui disant qu’il l’avait prévenu à deux reprises qu’il faisait semblant et qu’il en avait parlé également à Clémentine et Sébastien, deux ex-rouges. Sa stratégie était donc de gagner et d’en faire profiter un autre rouge. Le belge ne cache pas sa déception de ne pas avoir eu sa lettre. Attention à ne pas trop agacer à force de répéter sa frustration. Est-ce que l’ancienne alliance rouge va-t-elle perdurer ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.