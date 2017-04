Sandro, heureux d’entendre sa compagne

Sandro est le dernier des Bokor à pouvoir utiliser le téléphone. Il appelle sa compagne Julie qui partage sa vie depuis 5 ans. Le jeune homme est très ému et ne peut retenir ses larmes. Sandro confie à sa compagne qu’elle est son seul point faible. C’est un aventurier fort au cœur tendre. Les paroles de Julie sont réconfortantes. Elle est bien sûr fière de lui et le soutient à 100%. Sandro et ses coéquipiers ont pu vivre un moment rare dans Koh-Lanta qu’ils n’oublieront jamais ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.