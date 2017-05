Sandro, premier membre du jury final

Sandro n’a pas senti que le vent tournait pour lui ces derniers jours. Ses ex-coéquipiers, et surtout Clémentine, lui ont fait un coup de bluff ! Ne pensant pas être menacé, le belge n’a pas sorti son collier d’immunité et a été éliminé au dernier conseil. Il arrive donc seul à la résidence du jury final dont il sera le premier membre. Sandro se sent trahi par Clémentine avec qui il avait conclu une alliance rouge. Il lui faisait confiance et lui a même donné son collier d’immunité avant de partir. Le jeune homme cherche à comprendre son éviction soudaine. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.