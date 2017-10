Scoop ! André veut rencontrer la fille de Marguerite !!

C’est le deuxième conseil depuis les deux camps réunifiés. Seul André reste intouchable puisqu’il a remporté le totem d’immunité lors de la dernière épreuve. Personne n’aurait misé sur lui, et surtout pas lui. André a bluffé tout le monde et fait l’unanimité. Marguerite qui a deux filles dont une de l’âge d’André, l’a déjà invité dans le Nord pour rencontrer ses filles. Marguerite dit d’André qu’il est respectueux et écoute beaucoup les autres et est très galant et courtois avec les femmes. Marguerite espère faire rencontrer André à ses filles. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).