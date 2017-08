Sébastien « Je pense être le maillon fort dans mon équipe »

Sébastien a 43 ans et vit dans le Nord de la France. Sébastien est routier, fier de l’être, vrai passionné de camion. Et comme il le dit « j’ai des millions de kilomètres au compteur ». C’est un homme très organisé voire perfectionniste. Il aime que son camion brille, sans traces, toujours nickel. Sébastien pense être vraiment le maillon fort dans l’équipe. Il est prêt à tout pour gagner, il ne lâchera rien et ira jusqu’au bout !