La semaine prochaine, deux aventuriers vont s’affronter !

Vendredi prochain dans Koh-Lanta, un énorme dilemme attend les aventuriers rouges et bleus ! Deux aventuriers vont s’affronter et ils auront le destin de leur tribu entre leurs mains. C’est le choc ! Entre courage et détermination, qui va endosser ce rôle ? Les aventuriers pourront aussi gagner du réconfort et peut-être appeler leurs proches. Mais attention à certaines crispations… L’aventure se durcie au Cambodge. Rendez-vous vendredi prochain à 20h55 sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.