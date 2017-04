La semaine prochaine, c’est la réunification !

La semaine prochaine, c’est enfin la réunification ! Le moment tant attendu et tant redouté par tous les aventuriers. Bleus et rouges vont se mélanger ! Dans les épreuves, ça sera chacun pour soi. Mais les stratégies sont lancées… Qui sortira son épingle du jeu pour aller le plus loin possible dans l’aventure Koh-Lanta ? Au Cambodge, les aventuriers devront faire preuve d’intelligence et de motivation. Rendez-vous vendredi 28 avril à 20h5 sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.