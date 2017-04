La semaine prochaine, l’ambiance sera tendue !

La semaine prochaine, l’aventure Koh-Lanta se complique. L’ambiance est très tendue chez les rouges et chez les bleus ! Chez les Bokor, Yassin continue d’agacer ses coéquipiers. Du côté des Takeo, ça chauffe entre Yves et Frédéric... Pourtant il ne faudra pas perdre pour espérer aller jusqu’au bout. Entre stresse et émotion, l’aventure des naufragés se corse encore. Une épreuve éliminatoire attend les aventuriers ! Qui sera éliminé sur le champ ? Koh-Lanta Cambodge continue vendredi 21 avril à 20h55 sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.