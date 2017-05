La semaine prochaine, l’aventure s’accélère !

La semaine prochaine, les ambitions s’aiguisent ! Ils ne sont plus que six à prétendre au titre de meilleur aventurier de Koh-Lanta Cambodge. A deux conseils de la grande finale, ils n’ont plus droit à l’erreur. Les colliers et les totems d’immunité valent de l’or ! Entre suspicion, pacte et confidences, les cartes sont redistribuées. L’aventure cambodgienne pique un sprint vendredi prochain ! Rendez-vous vendredi 26 mai à 21h sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.