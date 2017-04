La semaine prochaine, un aventurier va revenir !

La semaine prochaine, tout bascule au Cambodge. Certains aventuriers auront des remords ! Mais il faudra avoir l’estomac bien accroché pour aller jusqu’au bout de la fameuse épreuve de dégustation… Et il y aura un coup de théâtre ! Un aventurier reviendra dans le jeu et cela va tout changer… L’alliance rouge va-t-elle exploser ? L’énergie et les faux pas de certains font naitre une nouvelle tribu. Les cartes sont complètement redistribuées sur Koh Rong. Jeu de dupes sur Koh-Lanta, c’est vendredi 5 mai à 20h55 sur TF1. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.