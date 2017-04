Quel sera le choix des ambassadeurs ?

De leur côté, les ambassadeurs doivent prendre une décision ferme. Mais le négociateur Sandro a plus d’un tour dans son sac et il compte bien avancer subtilement ses pions. Sandro veut bien accepter la proposition de Mathilde, c’est-à-dire d’éliminer Yassin, à condition qu’elle lui donne son collier d’immunité. Cependant, il souhaite également garder une porte de sortie. Il ne lui garantit pas de rejoindre les bleus après cela. Il a besoin de temps pour se décider… Mathilde n’est pas fermée à cette solution et accepte le marché. Sandro ne se mouille pas beaucoup. Va-t-il tenir sa parole et rejoindre les bleus ? En tout cas, le sort de Yassin est scellé et le face à face des ambassadeurs se termine. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.