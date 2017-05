Qui sera éliminé par la tribu blanche ?

Après le bilan de ces derniers jours, les aventuriers vont devoir faire un choix. Vont-ils respecter le vote au mérite décrété par la tribu blanche et ainsi éliminer Marjorie, la plus fatiguée d’après eux ? Kelly est également en danger avec un vote déjà contre elle. Mais, est-ce que les filles vont jouer la stratégie et évincer Corentin, le garçon le moins actif sur le camp selon elles ? Une chose est sûre, un aventurier va quitter l’aventure ce soir. Alors, qui sera éliminé à l’issue du conseil ? Denis Brogniart procède au dépouillement et va annoncer le verdict. La sentence est irrévocable. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.