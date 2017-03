Les Sokka à l’assaut du Mont Chiso

Les jaunes ont remporté l’épreuve de confort et par conséquent la récompense qui va avec. Ils sont partis pour un long voyage sur le continent pour découvrir un temple situé au sommet du Mont Chiso. Cet ensemble date du 11ème siècle, donc antérieur à celui d’Angkor, et est dédié à Shiva et Vishnou. Borin, qui prend soin du temple, accueille les 6 aventuriers jaunes et démarre la visite. Il explique que ce temple est situé sur une colline en hommage au dieu Brahma ! Les Sokka vous pouvoir découvrir ce lieu, profiter d’un bon repas et dormir à l’abri. Le lendemain, ils pourront manger des fruits pour le petit-déjeuner avant de retourner sur leur camp. Et en bonus, Borin leur offre trois allumettes ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.