La stratégie rouge percée à jour par Claire

Les bleus sont de retour sur leur campement avec le moral en berne. Ils vont devoir aller au conseil ce soir et éliminer l’un d’entre eux. Vincent, Claire et Frédéric commencent à discuter et à envisager différentes stratégies. Soudain, Claire fait une remarque intéressante. Elle sait pourquoi les rouges ont éliminé un homme et non une femme au dernier conseil. S’ils éliminaient une femme, avant chaque épreuve, les femmes de l’équipe bleue auraient dû tirer une boule noire. Sauf que là, c’est Franck qui a été éliminé et par conséquent, les hommes de la tribu bleue sont obligés de tirer une boule noire avant chaque épreuve pour équilibrer les équipes. Vincent en a fait les frais plusieurs fois déjà, laissant son équipe affaiblie. Il envisage alors de faire la même chose au conseil pour fragiliser les rouges. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.