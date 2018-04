AGACEMENT Chez les rouges, c’est la douche froide. Ils avaient tout gagné, enchainé huit victoires et là coup d’arrêt. Le compétiteur Jérémy est remonté et en colère après Cassandre. Jérémy rumine. Cassandre l’agace. Le Grenoblois est en train de bouillonner et ce n’est jamais bon. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018