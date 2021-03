Sur les terres de Teheiura, l'aventurier emblématique de Koh Lanta

En remportant l’épreuve de confort, les Oro ont gagné une récompense d’une valeur inestimable pour certains d’entre eux. Rencontrer Teheiura en chair et en os et l’écouter leur prodiguer de précieux conseils de survie. Les rouges partent sur les traces de la terre où l’aventurier emblématique a grandi et tout appris. Ils rencontrent même le Papa de Teheiura. Au programme : cassage de noix de coco, découverte de la culture de la vanille et festin de rois !