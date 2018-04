Surpris, Jérémy accueilli par Clémentine...Les premières minutes de l'épisode 7

Jérémy est amer d’avoir été éliminé au conseil de la réunification. Il ne se doute pas que ce bateau le mène vers une plage secrète, celle de l’Exil où Clémentine vit seule depuis qu’elle a remporté le dernier duel en date face à Raphaële. Jérémy, à son grand étonnement, est accueilli par Clémentine. Il y a eu six duels en tout et le sixième et dernier ce sera dans cet épisode entre Clémentine et Jérémy. Le vainqueur réintégrera l’aventure à la surprise générale de tous les autres aventuriers encore en course. Ils ont tous les deux leur chance. Koh-Lanta, n’est jamais fini, toujours des rebondissements à la clé. Rendez-vous vendredi à 21h pour un nouvel épisode sur TF1 et MYTF1 pour le REPLAY. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018