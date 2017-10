Suspens ! Jeu de confort : qui va déguster ?

La fameuse épreuve mythique de la dégustation est de retour dans Koh-Lanta ! Tous les aventuriers rêvent de la dompter. Il faut être motivé pour pouvoir avaler le plus vite possible scolopendre, scarabée, blatte et autres insectes peu appétissants. C’est une épreuve de vitesse, les deux premiers, les deux aventuriers les plus rapides se qualifient pour la finale de cette épreuve. Sur les 10 aventuriers en compétition, seuls les deux plus rapides iront en finale Ils tenteront de remporter une récompense incroyable : un baptême de plongée pour découvrir les eaux limpides du pacifique sud. Mais il faudra avoir l’estomac bien accroché pour gagner ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).