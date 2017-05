Tension ! Mise au point entre Sandro et Clémentine

Avant le dépouillement, Sandro a pris la décision de ne pas sortir son collier d’immunité. Grand mal lui en a pris, il est éliminé ce soir par ses camarades d’aventure. Mais il a la possibilité de donner son collier non-utilisé à un autre aventurier toujours en course. Le belge choisit de le donner à Clémentine en qui il a le plus confiance. Mais ce que Sandro ne sait pas, c’est que Clémentine a voté contre lui et qu’elle ne le supportait plus sur le camp suite à ses différentes stratégies qui en font un aventurier moins méritant à ses yeux. C’est l’heure de la mise au point entre Clémentine et Sandro. Sandro quitte le conseil sonné. Il ne pensait pas être éliminé par le groupe. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.