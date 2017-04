TENSION ! Yassin agace sa tribu

Ce matin chez les rouges, Yassin est au cœur de toutes les discussions. L’infatigable bordelais agace ses coéquipiers et semble étouffer la tribu. Clémentine est particulièrement exaspérée par Yassin qui met une forte pression sur ses compagnons d’aventure. La communication est difficile entre Yassin et le reste de la tribu comme le soulignent Bastien et Manuella. Yassin ne cache pas être venu à Koh-Lanta pour les épreuves en individuel et pour se surpasser. Attention, cela pourrait amener les rouges à se liguer contre lui… Clémentine, qui tient que les nerfs, craque d’un coup ! L’exigence et l’efficacité de Yassin, un temps louées, deviennent aujourd’hui trop pesantes pour le groupe. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.