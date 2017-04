Tensions entre Clémentine et Yassin

Après avoir parlé à sa famille, Yassin est égal à lui-même. Même ému, il garde toujours son self-control et ne se livre pas à ses coéquipiers. C’est que le bordelais ne jure que par l’efficacité optimale, ce qui peut créer des tensions au sein de l’équipe. Clémentine et Yassin ne sont pas en très bon terme depuis quelques temps. Une simple histoire de noix de coco peut provoquer un clash et les mots peuvent dépasser les pensées. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.