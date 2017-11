Tensions palpables dans la tribu blanche

La nuit après ce dernier conseil n’a pas apaisé les mœurs. Et au matin, les deux clans continuent de regarder en chien de faïence. Sandrine et Mélanie sont amères. Elles qui pensaient avoir la main avec les anciens pour éliminer tous les jeunes, se rendent compte ce matin que la partie ne sera si simple. La guerre est déclarée et les anciens n’ont qu’à bien se tenir car Magalie et Tiffany tenteront tout pour sauver leur place. Ce qui inquiète Marguerite visée lors du dernier conseil. Sa place est devenue très fragile. La doyenne sait que rien n’est acquis dans cette aventure. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).