Tête de Cédric à la vue de Raphaële sur l’Exil 😳 Premières minutes de l’EM4

Cédric approche de l’île de l’Exil où il va rejoindre Raphaële. Il ne sait toujours pas ce qui l’attend et où il arrive, ni qu’il est encore dans le jeu. Sur l’île de l’Exil, la victorieuse Raphaële attend le nouvel éliminé. C’est face à cette personne qu’elle devra rejouer sa place. En effet, les exilés s’affrontent lors des duels et il y en a 6 au total. L’ultime gagnant reviendra dans l’aventure à la surprise générale lors de la réunification. Les autres naufragés ignorent l’existence de ces duels et de cette plage secrète : la plage de l’exil. Avec 6 défaites de suite les Wakai détiennent un triste record qui plombe le moral de Candice, compétitrice dans l’âme. La jeune femme en a après Cédric qui enchaîne les faux pas sur les épreuves. Pointé du doigt par l’équipe, Cédric s’est activé pour trouver un collier d’immunité. En vain, il a été éliminé à l’unanimité. A sa sortie du conseil, il l’ignore mais il a droit à une seconde chance en rejoignant Raphaële sur l’île de l’Exil. Cette dernière a battu en duel Julie dans l’arène des duels. Qui de Cédric ou de Raphaële remportera ce troisième duel et pourra espérer à terme revenir dans le jeu ? Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018