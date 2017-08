Théotime « J’ai qu’une vie pour le gagner et je compte bien y arriver »

Théotime, 23 ans, vit dans les Vosges chez ses parents. Propriétaire d’un food-truck, il sillonne la région pour vendre ses bons burgers. A Koh-Lanta, Théotime aimerait bien être le cuistot de la tribu et pense même à inventer un petit burger avec du manioc, des bigorneaux arrosés de lait de coco… Ce jeune homme est aussi un passionné de jeu vidéo et pour lui, Koh-Lanta Fidji est le jeu vidéo ultime. Théotime a une vie pour gagner ce jeu et compte bien y arriver !