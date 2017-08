Thomas « Je cherche continuellement à repousser mes limites et devenir encore meilleur »

Thomas, 21 ans est étudiant en école de commerce et vit chez ses parents en Normandie. C’est un grand sportif de haut niveau en stand de Paddle. La compétition est très importante dans sa vie, son objectif est toujours d’aller plus loin, à repousser ses limites et être encore meilleur. Thomas est très exigeant avec lui-même et quand il entreprend quelque chose, il le fait à fond. Thomas a une vie bien réglée avec une hygiène de vie irréprochable, qui ne lui permet pas de sortir mais de se coucher tôt pour assurer les entrainements. Son but ultime en tant que compétiteur, c’est de gagner Koh-Lanta Fidji. Extrait du Replay KOH-LANTA Fidji du 1er septembre 2017