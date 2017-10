Tiffany, à bout, fond en larmes... Que s'est-il passé ?

Cette nouvelle nuit pluvieuse et peut être celle de trop pour Tiffany. La jeune fille accuse le coup. La pluie, la tempête s’est abattue toute la nuit sur le camp et les aventuriers sont trempés. Tiffany a du mal à surmonter ce coup : elle n’en peut plus, elle craque. Tiffany qui a l’habitude dans sa région sud natale d’être au chaud sous la couette par les temps pluvieux, se retrouve tremper au bout de sa vie. Mais attention de ne pas trop montrer ses faiblesses sur Koh-Lanta, ça pourrait lui coûter sa place… Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 8).