Chez les jeunes, c’est le ras-le-bol de l’emprise des anciens. Tiffany est agacée par les propos de Mélanie qui dit « Moi, aussi je suis en danger ». Tiffany ne supporte plus la provocation de Mélanie. C’est un fait, jeunes et anciens sont irréconciliables. Désormais, c’est sur les épreuves d’immunité et au conseil qu’ils s’affronteront. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).