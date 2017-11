L’étudiante en art dramatique va devoir sortir le meilleur d’elle-même pour mentir et cacher sa belle trouvaille. Ce petit élément très avantageux pourrait aider Tiffany à prendre un nouveau tournant dans cette aventure. Mais le plus dur reste à bien camoufler ce collier vis-à-vis des autres aventuriers jusqu’au conseil, et éviter d’éveiller les soupçons. Tiffany sort le grand jeu ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).