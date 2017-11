La nourriture est un sujet sensible entre les aventuriers de la tribu blanche. Romain et Sandrine reviennent de leur confort où ils ont mangé 7 parts de gâteau au chocolat. Et çà Tiffany n’oublie pas de leur rappeler au moment du repas. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).