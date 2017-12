Qui trouve le deuxième poignard ?

Les quatre aventuriers affrontent la terrible course d’orientation. Le stress monte pour les quatre aventuriers. Certains savent se servir d’une boussole, d’autres non. Sang-froid, observation et endurance sont de rigueur. L’enjeu est de taille pour ces 4 finalistes : André, Tiffany, Sandrine et Magalie. L’aventurier éliminé lors de la course d’orientation ne disputera pas l’épreuve mythique des poteaux. L’objectif de la course d’orientation : retrouver l’un des trois poignards dans trois zones différentes. L’aventurier a trouvé ce poignard sans la boussole puisqu’à un moment de ses recherches, il n’a pas retrouvé son matériel. Quelle chance ! Il court vers Denis Brogniart pour le faire savoir. Qui trouvera le premier poignard et sera le premier qualifié pour les poteaux ? Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017