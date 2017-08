Tugdual « Je n’ai pas peur d’aller dans le jeu pour éliminer des gens »

Tugdual, 27 ans est originaire de Bretagne et est community manager, un métier qui lui permet de voyager autour du monde depuis déjà pas mal d’année. Ancien grand timide et réservé, ce n’est plus du tout la même personne d’avant. Aujourd’hui, Tugdual est une personne extrêmement battante, qui va droit au but. Ce jeune breton espère insuffler à Koh-Lanta Fidji cet esprit de conquérant. Il n’a pas peur d’aller dans le jeu pour éliminer des aventuriers. Tugdual n’hésitera pas à user de stratégies pour aller au bout de son rêve : gagner Koh-Lanta Fidji.