Ultime conseil : les finalistes face au jury. Qui sera le grand vainqueur de Koh-Lanta Fidji ?

C’est la fin de cette aventure grandiose aux Fidji. Les neuf membres du jury final vont avoir la lourde responsabilité de départager les finalistes : Tiffany et André et d’élire le grand gagnant de cette saison de Koh-Lanta. Le dépouillement va être réalisé comme d’habitude en direct, à Paris. Marvyn, Sébastien, Fabian, Maxime, Mélanie, Romain, Marguerite, Sandrine et Magalie. Ils ont tous été éliminés ou sont sortis depuis la réunification. Ils sont donc 7 au départ puis rejoints par les deux derniers membres du jury final : Sandrine puis ensuite Magalie. Ils sont donc 9 à voter, soit pour André, soit pour Tiffany, afin d’élire ce gagnant de Koh-Lanta, cette incroyable épopée. Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017