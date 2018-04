ULTIME DUEL – Clémentine VS Jérémy, qui réintègre l’aventure ? (Ep. 7)

EPREUVE INEDITE sur KOH-LANTA - La nouveauté sur ce dernier duel c’est qu’il ne sera pas secret. Les autres naufragés encore en course y sont conviés mais sans connaître la teneur de l’événement. Tous les huit aventuriers de la tribu réunifiée arrivent tous agars dans l’arène des duels où va se dérouler l’affrontement des deux éliminés sursitaires, Clémentine et Jérémy. Mais les aventuriers ne savent pas qu’il ne s’agit pas d’un duel entre eux mais qu’ils vont être spectateurs de ce duel. Denis Brogniart leur raconte toute l’aventure parallèle sur l’île de l’Exil. A chaque fois que ces aventuriers ont éliminé un des leurs, ce dernier venait sur cette île pour affronter en duel un autre aventurier éliminé. C’est le sixième et dernier duel de l’aventure, qui sera gagnant et réintègrera le camp réunifié ? Sur la plage de l’Exil, les deux éliminés sursitaires, Jérémy et Clémentine, vont s’affronter tous deux lors de l’ultime duel. Celui qui perdra quittera définitivement l’aventure, et le gagnant réintègrera le camp réunifié. Mais ce duel ne sera pas secret puisqu’il sera suivi par les huit aventuriers encore en lice. Ce duel fait appel à la fois leurs compétences physiques mais aussi à leurs capacités intellectuelles. La polyvalence, la tête et les jambes, pour remporter cet ultime duel. L’objectif dans un premier temps c’est d’être bon en équilibre. Il faut traverser une poutre pour aller chercher 4 sacs. Dans chacun des sacs il y a un cube. Ces quatre cubes seront superposés pour qu’à l’arrivée il y ait sur chaque face, à chaque fois, les 4 couleurs différentes. Attention : 3,2 ,1 Go ! Le perdant de duel avait bien entendu fondé beaucoup d’espoir à l’issue de cette épreuve. Yassin enterre la hache de guerre et formule un très beau message d’au revoir à Clémentine. Fini les rancœurs, place à l’esprit d’équipe et sportif. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018