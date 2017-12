Ultime épreuve d’immunité : tout droit à la finale de Koh-Lanta !

Ils ne sont plus que cinq à se disputer la victoire de l’ultime épreuve d’immunité de l’aventure Koh-Lanta Fidji. . Une épreuve cruciale car seule le vainqueur aura l’assurance de faire partie des 4 finalistes. Tiffany, Marguerite, André, Sandrine et Magalie vont s’affronter sur une épreuve par élimination. Les candidats vont commencer à 5 sur le ponton le plus éloigné en mer. Première étape : aller jusqu’au deuxième ponton en marchant sur des poutres. Les quatre premiers continuent l’épreuve. Et ainsi de suite. Pour passer du deuxième au troisième ponton, seront gardés les 3 meilleurs. Puis les 2 meilleurs se disputeront une finale sur l’intégralité du parcours en finissant par courir sur la plage et de brandir le totem. Celui ou celle qui brandit le totem est intouchable et disputera quoiqu’il arrive la finale de Koh-Lanta. Attention : 3,2,1.. Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).