Ultime épreuve de confort : tir à l’arc

Ce jeu de confort est un classique. Tous les concurrents disposent d’un arc et de deux flèches. A chaque salve celui ou celle qui aura mis la flèche au plus près du centre de la cible, aura la responsabilité de casser la flèche de l’un de ses adversaires. Dès l’instant que l’une de leurs flèches est cassée, l’épreuve est terminée pour ce candidat. Lorsqu’il restera deux aventuriers, alors aura lieu la finale de cette épreuve ultime de confort. Qui va profiter la récompense ? Qui va remporter cette ultime épreuve ? Attention : 3, 2, 1 Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).